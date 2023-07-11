جورى بكر: لم أتوقع الضجة حول دور "وداد".. ولم أعتذر عن "الاختيار 3"

حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على محمد طارق أضا، ببرنامج "أضا أخف من أضا"، على راديو إنرجي 92.1.



وتحدثت جوري عن نجاح شخصية "وداد" في مسلسل رمضان "جعفر العمدة"، وقالت: "كنت متوقعة إن المسلسل هيكون حلو بس مكنتش متوقعة الضجة الكبيرة اللي حصلت، الضجة اللي حصلت كمان لدوري كانت كبيرة، أنا حتى الآن مخضوضة منها جدًا حاجة كنت بحلم بيها من 15 سنة من أول ما بدأت".



وتابعت حديثها عن شخصية وداد، وقالت: "شخصية وداد موجودة في الشارع، نزلت بعض المناطق الشعبية ومنها السيدة زينب اتعرف على الناس هناك".



وبسؤالها عن موقف زوجها من الشخصية، قالت: "زوجي مكنش مصدق الدور أو أني أقدم الشخصية دي، أنا شخصية وداد أثرت عليا جدًا".



وتابعت: "المخرج محمد سامي هو الذي اكتشفني في مسلسل البرنس، وللأسف مكنش ليا نصيب مشاركته في مسلسل نسل الأغراب".



وبسؤالها عن مسلسل الاختيار ورفضها المشاركة به، قالت جوري بكر: "أنا أترشحت لمسلسل الإختيار 3 واتقال إني اعتذرت عن الدور بس ده محصلش أنا معتذرتش عنه، حد تاني قام بيه".

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا، قالت: "أنا مضطرة إني أكون موجودة على السوشيال ميديا هي الحاجة الوحيدة بتخليك متواصل مع كل حاجة، ولكن بكرة اللي بيحصل على السوشيال ميديا والجانب السيئ فيها وهذا سبب إغلاقي للتعليقات".



وكشفت عن رغبتها في تقديم أدوار مع عدد من المخرجين منهم بيتر ميمي، شريف عرفة، كاملة أبوذكرى، والمخرج محمد سامي مجددًا.



وعن النجمات، قالت جوري بكري: "نفسي أمثل مع منى زكي، ونيللي كريم، والنجوم الفنان كريم عبدالعزيز".



وكان راديو إنرجي 92.1 أعلن عن استضافة عدد من نجوم الشباب الذين تألقوا خلال الفترة الأخيرة وخاصة في الموسم الرمضاني تحت اسم "نجوم بكرة"، ومن المقرر استضافتهم على مدار الأسابيع القادمة على مدار حلقات برامج إنرجي المختلفة.