عالم أزهرى: قراءة الفاتحة ليست شرطًا من شروط الزواج (فيديو)

قال أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة الفاتحة أثناء الخطوبة يعتبر أمرًا من أجل البركة فقط، وليس فى الشرع أو السنة النبوية، لافتًا إلى أن قراءة الفاتحة فى الخطوبة ليست حرامًا.

وتابع الباحث الشرعى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء : "الذى يتلو القرآن الكريم من أجل الفضل والثواب العظيم، فما بالنا بالفاتحة التي تعتبر بركة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، فالبعض يستبشر بقراءة الفاتحة استبشارًا بفتح أبواب الخير".

واستكمل:"الفاتحة ليست شرطًا من شروط الزواج، عقد يتضمن شروطًا أو يترتب عليه أثر، والمرأة لم تصبح زوجته، هى فترة رغبة فقط في الزواج، ممكن أى طرف يرفض الثانى وينتهى الأمر".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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