مقتل جندى من قوات حفظ السلام فى إفريقيا الوسطى

لقي جندي رواندي من قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى مصرعه، بالإضافة إلى ثلاثة مسلحين خلال هجوم شنته جماعة مسلحة.



وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الجندي الرواندي من قوات حفظ السلام قتل عندما تعرضت وحدته لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية" خلال دورية لحماية بلدة سام-أوندجا مقاطعة كوتو العليا، مؤكدا إدانة الأمم المتحدة بشدة لهذا الهجوم".



وأوضح دوجاريك أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" "ردت بإطلاق النار وحسب المعلومات الأولية قتل ثلاثة من المهاجمين".