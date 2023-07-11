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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شواطئ الإسكندرية استقبلت 3438 من ذوى الهمم منذ بداية الصيف

استقبال شواطئ الإسكندرية
استقبال شواطئ الإسكندرية لذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جاهزية الشواطئ لاستقبال أبناء الجمعيات الخيرية وذوي الهمم بالمجان؛ مشيرا إلى أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن استقبلت الشواطئ أبناء 45 جمعية خيرية، بإجمالي 3438 فردا من ذوي الهمم بينهم 230 كفيفا.

 وقال الشريف إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

ووجه الشريف، الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كل سبل الترفيه لذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ، خاصة شاطئ ذوي الهمم.

من جهته؛ قال عبدالرازق إن الشواطئ استقبلت العام الماضي 196 جمعية بعدد 29260 فردا، بينهم 500 مكفوفين، مؤكدا أن الشواطئ ترحب دائما باستقبال ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وأن السياحة والمصايف تسعى دائما لتوفير سبل الراحة والدعم لهم لكي يستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين.

وكانت قد استقبلت شواطئ الإسكندرية السبت الماضي، 378 طفلا وفردا من ذوي الهمم والأيتام من جمعيات ومؤسسات خيرية، لقضاء يوم ممتع على الشواطئ والاستمتاع بالأجواء المبهجة التي أدخلت السعادة والفرح على قلوب الجميع.

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محافظ الإسكندرية الشواطئ 45 جمعية خيرية السياحة والمصايف المندرة المجاني

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