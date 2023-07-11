"أُصيبت بـ9 أورام".. أزمات في حياة حورية فرغلي بعد تصدرها الترند

تصدَّر اسم الفنانة حورية فرغلي محركات البحث وترند "جوجل" خلال الساعات الأخيرة عقب خضوعها لعملية جراحية أزالت خلالها مجموعة من الأورام، فضلاً عن استئصال الرحم وعنقه وحرمانها من الخلف بجانب تعرّضها للعديد من الأزمات، وفقا لما كشفته في تصريحاتها الأخيرة.

وتداول المغردون تصريحات الفنانة حورية فرغلي ومعانتها التي كشفت عنها خلال تصريحاتها، معبرين عن حزنهم وتعاطفهم معها، موجهين كل الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت الفنانة حورية فرغلي بأنها اكتشفت 9 أورام خبيثة في الرحم؛ حيث إن الأورام كانت داخل الرحم بطول 6 سم و4 سم، ومن ثم كان لا بد من استئصال الرحم بالكامل.

وتستعرض «الدستور» عبر السطور التالية؛ أبرز الأزمات التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي:

معاناه انفصال والديها والشعور بالوحدة

تسبب انفاصل والديها في حالة من الوحدة والشعور بالأسى لديها، خاصَّة أنَّ الانفصال كان في طفولتها، حيثُ انفصل الوالدان وعمرها 48 يومًا فقط، ممَّا جعلها تُعاني طوال فترة طفولتها.

وفاة خطيبها قبل حفل زفافهما

كانت الصدمة الأكبر عندما فقدت حورية فرغلي خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد فقط، بعد أن تعرَّض لحادث سير تسبب في وفاته بالحال، لذلك عانت بعدها، خاصة أنَّها كانت قد عاشت بالفعل قصة حب كبيرة معه وتمت خطبتهما، ولكن فرّقهما القدر.

كسر أنفها

تعرضت الفنانة حورية فرغلي لكسر في أنفها وإصابتها بالديسك في العمود الفقري، نتيجة حادث أثناء ركوبها الخيل، بعد أن قفز في الهواء من فوق الحاجز وسقطت من عليه.

معاناة في التنفس بعد كسر أنفها

تعرضت فرغلي لانقطاع في حالة التنفس بعد كسر أنفها وخطوعها إلى عملية جراحية، وقالت في تصريحات لها إنَّها تواجه مشكلة في التنفس بسبب خطأ طبي عندما ذهبت إلى المستشفى للعلاج من الكسر.

وأكدت على أنَّها فقدت حاستيّ الشم والتذوق، مُشيرة إلى أنَّ أحد أطباء التجميل المشهورين حاول حل تلك المشاكل لكنَّه أفسد شكل أنفها ووجهها، واضطرت بعدها إجراء عدة عمليات داخل وخارج مصر ولكن دون جدوى كبيرة.

عيب خلقي وراثي في الرحم

أصيبت حورية فرغلي بعيب خلقي وراثي في الرحم منذ ولادتها، مما يمنعها من الإنجاب، وقالت في تصريحاتها إنَّ العيب الخلقي كان عبارة عن صغر حجم الرحم بسبب إصابتها بعدة أورام ليفية، وهي التي تحولت فيما بعد ذلك إلى مرض السرطان.

إصابتها بـ9 أورام خبيثة

عانت حورية فرغلي من مشكلة النزيف خلال الـ6 أعوام الأخيرة، فضلا عن قلة نسبة الهيموجلوبين بجسدها، ما دفعها لإجراء العملية في النهاية وفقًا لتصريحاتها الأخيرة.

وقالت: «بابي ضحك عليا قالي نص ساعة هتروحي بالمنظار وهترجعي، روحت المستشفى عملولي تحاليل وأشعة، ودخلت عمليات على طول، قالولي كانوا 9 أورام والعملية بدل ما أخدت ساعتين أخدت 4».