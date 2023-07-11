عملية مشتركة للجيشين النيجرى والفرنسى.. والحصيلة قياديان من "داعش"

اعتقلت قوات الأمن النيجرية اثنين من قادة تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال عملية مشتركة نفذّها الجيشان النيجري والفرنسي، مطلع يوليو الجاري، في منطقة "تيالابيري" غرب النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وأوضح مصدر أمني في النيجر، اليوم، أنّ الموقوفين مطلوبان من قبل سلطات بوركينا فاسو بسبب "المشاركة والتواطؤ في التخطيط لأعمال إرهابية".

وتجري قوات نيجرية وفرنسية منذ أشهر عمليات مشتركة غربي البلاد، في منطقة المثلث الحدودي الواقع بين النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو.