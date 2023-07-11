محافظ سوهاج يلتقى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد بالديوان العام

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، اللواء مهندس أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، خلال زيارته للمحافظة، بحضور المهندس عاطف عبدالعزيز، رئيس فرع الجهاز بسوهاج.

ورحّب محافظ سوهاج، برئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر والبنّاء بين المحافظة والجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون لصالح المواطن في سوهاج.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بمحافظة سوهاج، ومنها: مشروع تطوير صينية أخميم، ومشروع رصف طريق سوهاج أخميم بدءًا من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، ومشروع تطوير ورصف طريق الطواحين بمدخل المحافظة من الجهة الشرقية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة البدء في رصف طريق الحواويش بعد استكمال أعمال المرافق.