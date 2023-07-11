حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالى من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.