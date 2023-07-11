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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ دراسات بيئية: يجب وضع آلية محكمة للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية

جريدة الدستور

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن التغيرات المناخية ظهرت في العالم منذ عدة سنوات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وهذا الارتفاع في تقدم مستمر عاماً تلو الآخر، لذا يسير العالم على قدم وساق الآن لتثبيت درجة حرارة الكوكب عند هذه النسبة، حيث استمرار الارتفاع يعني المزيد من حدة الظواهر المناخية مثل الحرائق وجفاف الأنهار وغيرها من المظاهر التي قد تفوق قدرة البشر في التحكم.

التغيرات المناخية

وأكد الدكتور عبد المسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب وضع آليه محكمة للدول النامية التي تدفع ثمن السلوك الغير سوي من الدول الصناعية الكبرى، التي تتسبب بشكل مباشر في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون بالهواء وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

مخاطر التغير المناخي

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يلعب الإعلام العربي والإقليمي والدولي دوراً كبيراً في توعية المواطنين بضرورة الحرص المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة وضرورة الحفاظ على البيئة من أي عوامل تؤدي إلى ارتفاع مؤشر ثاني أكسد الكربون بالهواء، وعلى الدول الكبرى الصناعية استخدام الطاقة النظيفة مع الالتزام بتمويل الدول النامية للحفاظ على ذاتها من التغيرات المناخية الحادة.

وتابع: "يحب الحفاظ على المحميات البيولوجية الطبيعية، حيث الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية من أهم العوامل التي تعمل على نقاء الهواء، الحفاظ على المياه بقدر الإمكان لتجنب الجفاف الذي تسببه التغيرات المناخية".

أستاذ دراسات بيئية عبد المسيح سمعان التغيرات المناخية اكسترا نيوز

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