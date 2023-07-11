ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا معتدل ليلًا .. والعظمى بالقاهرة 35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء.. أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 23
وادى النطرون 35 23
كفرالشيخ 34 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 33 24 
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 23
العريش 34 24
رفح 33 23
رأس سدر 38 25
نخل 38 20
كاترين 34 17
الطور 35 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 29 24
السلوم 33 22
سيوة 36 21
رأس غارب 39 28
الغردقة 39 29
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 29
شلاتين 36 26
حلايب 35 28
أبورماد 36 28 
رأس حدربة 34 27
الفيوم 35 25
بني سويف 36 25
المنيا 38 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 28
الوادى الجديد 41 26
أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة 42 31
المدينة 44 31 
الرياض 46 30
المنامة 41 34
أبوظبى 42 30
الدوحة 44 36
الكويت 48 33
دمشق 38 21
بيروت 32 27
عمان 37 23
القدس 34 21
غزة 30 26
بغداد 43 30
مسقط 34 32
صنعاء 31 18
الخرطوم 38 28
طرابلس 32 23
تونس 40 27
الجزائر 32 24
الرباط 30 18
نواكشوط 29 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 31 14
إسطنبول 33 21
إسلام آباد 37 27
نيودلهى 33 27
جاكرتا 33 24
بكين 30 23
كوالالمبور 32 24
طوكيو 36 26
أثينا 35 24
روما 36 23
باريس 27 15
مدريد 36 20
برلين 28 16
لندن 21 13
مونتريال 28 19
موسكو 18 11
نيويورك 33 24
واشنطن 34 23
أديس أبابا 20 14
 

الأرصاد طقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوي البحر الاحمر البحر المتوسط

الأكثر قراءة

ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

"تعلق بالشباك".. العثور على الغريق الثانى فى شاطئ بورسعيد

"طلقات نارية تصيب ميكانيكيًا ووالده".. لعب العيال انتهى بكارثة فى المنيرة الغربية

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

«مكسيم الساحل الشمالى» تعلن تسلم عقد التخصيص الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى