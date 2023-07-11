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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الفرق بين أعراض نوبات الهلع والنوبات القلبية

نوبة قلبية
نوبة قلبية

يميل غالبية الناس إلى الخلط بين نوبة الهلع والأزمة القلبية والقلق بسبب ذلك، لكن عليك أن تفهم أن نوبة الهلع والنوبة القلبية هما شيئان مختلفان، لا تتجاهل كلاهما لأن القيام بذلك يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لك.

وتحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل القلب على الكمية المطلوبة من الدم، ويحدث هذا عادة عندما يميل الشريان الذي يغذي القلب إلى الانسداد.

أعراض النوبة القلبية الشائعة هي: ألم الصدر أو الضغط عليه، وخفقان القلب أو تسارعه، والشعور بالدوار أو الإغماء، والتعرق بما في ذلك التعرق البارد، وآلام الفك والرقبة والكتف، وضيق التنفس، والغثيان والقيء، والإرهاق، والنوبات القلبية خطيرة ويمكن أن تسبب الموت.

نوبة الهلع:
تظهر نوبة الهلع عندما تحدث نوبة مفاجئة من الخوف أو القلق الشديد، ونوبات الهلع ليست خطيرة لكنها تتعارض مع نوعية حياتك ورفاهيتك بشكل عام.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نوبات هلع منتظمة أو متكررة من اضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق، والأعراض هي: القلق والخوف المفاجئ، وألم في الصدر، ومشاكل في التنفس، والتعرق، والارتعاش أو الارتعاش والدوخة، والغثيان.

كيف تفرق بين النوبة القلبية ونوبة الهلع؟
كل من الذعر والنوبات القلبية تثير ألم الصدر، وعندما يصاب المرء بنوبة قلبية ينتشر الألم إلى مناطق أخرى مثل الذراع أو الفك أو الرقبة، لكن أثناء نوبة الهلع لن تشعر بالألم إلا في الصدر، وتحدث النوبات القلبية بعد مجهود بدني، وتلاحظ نوبات الهلع بعد المواقف العصيبة، ويمكن أن تصاب بنوبة قلبية بعد التمرين ولكن لا تصاب بنوبة هلع، وإذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر أو أعراض أخرى وليس لديه تاريخ من نوبات الهلع فيمكن أن يشير ذلك إلى نوبة قلبية.

ستكون نوبة الهلع موجودة لبعض الوقت وسيشعر المرء بتحسن بعدها، ولكن أعراض النوبة القلبية قد تتفاقم، وسيحتاج المرء إلى دخول المستشفى على الفور، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو التوتر المزمن من مشاكل في القلب.

نوبات هلع نوبة قلبية القلق والاكتئاب ألم الصدر أعراض النوبة القلبية

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