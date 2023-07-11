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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالا بـ«عمود الدين».. الأنبا أغناطيوس يسيم 22 شماسا في كنيسة القديسين بالمحلة

الانبا اغناطيوس
الانبا اغناطيوس

صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى القداس الإلهي لتذكار نياحة القديس البابا كيرلس الأول "عمود الدين"،  في كنيسة القديسين البابا كيرلس الأول والبابا كيرلس السادس بمنطقة الشعبية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

بينما زار نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا،كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بعزبة النصر التابعة للإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي صباح أمس الأول في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، والقى نيافته كلمة بعنوان "ارسالية السبعين رسولًا"، وفي السياق ذاته عمد نيافته طفلين من أبناء الكنيسة.

كما صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس الإلهي، أمس الأول، في كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 13 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و 51 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وايضا احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في قبرص، للمرة الأولى، بالذكرى الثانية للمصريين الأقباط الأربعة، الذين رحلوا من جراء الحرائق التي طالت المنطقة التي يعملون فيها عام ٢٠٢١.
وجرى الاحتفال أمام النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة القبرصية لهم في منطقة أودو التي وقع فيها الحادث.

الأنبا إغناطيوس الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبر

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