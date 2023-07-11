إصابة 16 عاملًا إثر حادث تصادم على طريق جمصة الدولى

أصيب 16 عاملًا بحادث تصادم سيارة عمال مع أخرى على الطريق الدولي بجمصة أمام إسعاف الكسارة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شركة النجدة إلى مأمور قسم جمصة حول وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة العام، ويجري تحرير محضر بالحادث، والعرض على النيابة العامة.