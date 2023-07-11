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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة البحرين بالقاهرة تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى مصر

وزيرة التضامن تستقبل
وزيرة التضامن تستقبل سفيرة البحرين

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في البلدين.

وخلال اللقاء، هنّأت القباج، زينل، على تعيينها سفيرة لمملكة البحرين لدى مصر، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهتها، استعرضت سفيرة البحرين جهود المملكة الرائدة في مجالات التمكين الاقتصادي وبرامج الدعم وشبكة الحماية الاجتماعية التي كفلتها للمواطنين البحرينيين، في ضوء توجيهات ودعم  ورعاية عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وأشادت سفيرة مملكة البحرين بما تقدمه مصر من برامج وخدمات لفئات المجتمع المختلفة، في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وحرص الحكومة الموقرة على مد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل كل الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل برامج حماية المرأة والطفل.

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