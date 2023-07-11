"إكسترا نيوز": العلمين الجديدة أصبحت جنة

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديدة، تحولت فيها الأحلام إلى حقيقة، إذ إنها منذ أعوام قليلة كانت صحراء ليس فيها أى وجه من أوجه الحياة بسبب الألغام المزروعة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أن العلمين الجديدة أصبحت جنة نراها، وأحد أهم مدن الجيل الرابع المصرية وأجملها على الإطلاق بساحل البحر المتوسط.

وتابعت المراسلة، أن مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط، وتنتظر زوارها من كل دول العالم، مشيرة إلى استعدادات كبيرة بالشوارع والسلاسل التجارية والأماكن والفنادق مع تزايد أعداد الزوار بشكل مستمر.