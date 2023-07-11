محافظ أسيوط يلتقي شباب مؤسسة حياة كريمة ويعلن دعمه لـ"فرصة حياة"

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمنسقي مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة في مكتبه بديوان عام المحافظة لبحث سبل دعم مبادرة "فرصة حياة" وتنظيم ملتقيات لتدريب وتوظيف الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعلن اللواء عصام سعد دعمه الكامل للمبادرات التنموية التي تستهدف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والمحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وحضر اللقاء سوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة "حياة كريمة"، والمهندس مينا إبراهيم، المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة، والدكتور محمد سامي، نائب المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية التنموية التى تستهدف الاسر والفئات الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم مشيداً بجهود "مؤسسة حياة كريمة" بالمحافظة ودعمهم الأسر الأكثر احتياجاً، مشيراً الى أهمية تنفيذ مبادرة "فرصة حياة" لتدريب الشباب والخريجيين وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم ، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب ولذوى الهمم من خلال ملتقيات التوظيف الكبرى التى سيتم تنظيمها بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الاكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية ، وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأوضح المحافظ أن ملتقيات التوظيف تعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أنه تم تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف خلال الأسابيع الماضية، ويجري تنظيم الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وذوي الهمم، وإستيفاء نسبة 5% بكافة الشركات والجهات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأشار إلى الاستمرار في توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن توفير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وخاصةً مع إطلاق مبادرة "القرى المنتجة" لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا، وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية.

وأستعرض المهندس مينا إبراهيم، منسق "مؤسسة حياة كريمة" بالمحافظة، أهم أنشطة المؤسسة بالمحافظة والبرامج والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها، فضلاً عن استعراض خطة تنفيذ مبادرة "فرصة حياة" والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظة والأجهزة التنفيذية في لافترة من 17 يوليو حتى 23 يوليو الجاري، لتوفير فرص التدريب والعمل للشباب والخريجين.

وسيتم تنظيم ملتقيات توظيف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تجاه المواطن، وبالتزامن مع الاهتمام بمحور البنية التحتية والإنشاءات، وفي ظل التمكين الاقتصادي للشباب وتأهيلهم لسوق العمل والقضاء على البطالة.