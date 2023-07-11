واشنطن: يجب إيجاد مخرج تفاوضى للأزمة فى السودان ووقف إطلاق النار

علّقت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، على انعقاد قمة الإيجاد وانسحاب الجيش السوداني منها.

وأصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيانا إثر أعمال الآلية الرباعية لقمة الإيجاد، التي حضرها وفد قوات الدعم السريع وانسحب منها الجيش السوداني.

وقال بيان السفارة: "عقد قادة وشركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) اجتماعا رفيع المستوى لتحسين التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في تحقيق إنهاء فوري للقتال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية".

وأضافت السفارة الأمريكية أن الانتصار العسكري لأي من الطرفين في الصراع السوداني سوف يترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرار تلحق بالبلد.

ودعت السفارة الأمريكية، في بيانها، الأطراف العسكرية لضرورة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالبلاد ومعاناة الشعب السوداني، لافتا إلى أن الدعوات التي تطلقها بعض الأصوات داخل الأطراف العسكرية والجهات الفاعلة الأخرى لرفض أي تسوية تفاوضية للنزاع ومواصلة القتال غير مسئولة، وتتعارض مع رغبة المدنيين السودانيين في إسكات البنادق.

واختتمت السفارة الأمريكية بيانها مؤكدة أنه لا يمكن العودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائما قبل 15 أبريل.

وشاركت الخارجية الأمريكية من خلال مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية، مولي في، التي سافرت إلى أديس أبابا للتواصل مع القادة الأفارقة في إيجاد، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.

إيجاد: قلقون بسبب الأزمة فى السودان

وأمس، قالت لجنة إيجاد بشأن السودان إنه لا حل عسكريًا، ودعت إلى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، مرحبة بدور دول الجوار لا سيما استقبال اللاجئين.