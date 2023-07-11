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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": العلمين الجديدة شيدت وفقًا لأحدث الطرز المعمارية بمعايير عالمية

جريدة الدستور

قال الإعلامي باسم طبانة إنّ العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتتسع لـ٤ ملايين مواطن، ومن الأمور المبهرة للغاية في المدينة الأبراج، إذ إنّ هناك ١٨ برجًا تطل على البحر المتوسط مباشرة في المرحلة الأولى، وهذا أحد عناصر الجذب الكبيرة للمدينة، مشيرًا إلى أنّها مدينة كبيرة وعظيمة تم تشييدها وفقًا لأحدث الطرز المعمارية بمعايير عالمية.

وأضافت سارة سراج خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ موقع مدينة العلمين الجديدة مميز للغاية، إذ تقع بين مدينتي برج العرب وسيدي براني وكذلك مرسى مطروح، متابعة: "موقع العلمين يجعلها قادرة على أن تكون نقطة انطلاق لكل هذه المدن لكي تخدم عليها من الناحية التنموية"، لافتة إلى نجاح الحكومة في إزالة أكبر عائق واجه إنشاء تلك المدينة وهو الألغام التي كانت تقف حائط صدّ أمام أي جهد ممكن للتنمية في تلك المنطقة.

 وتابع الإعلامى باسم طبانة أن البنية التحتية فى مدينة العلمين الجديدة مجهزة على أعلى مستوى بما فيها التكنولوجيا الحديثة الخاصة بإدارة المدينة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة هو توفير حياة متكاملة تشمل كل الخدمات التى يحتاجها الإنسان.

 

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