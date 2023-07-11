رفع 90 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات صيانة وتركيب كشافات الإنارة ولميات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقري التابعة لها وتمكنت من رفع 90 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 35 كشاف كهربائي ولمبة ليد.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بالوحدات المحلية بقرى بنى محمد سلطان وصفط الخمار ودمشير وحى غرب تمكنت من تنفيذ حمله مكثفه لأعمال النظافه ومن خلالها تم رفع ما يقرب من ٩٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى وألاحياء ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وحفاظا على مظهر وجمال المدينه وتوفير بيئة صحيه وذلك بحضور رؤساء المجالس المحلية بالقري والاحياء ومسئولى قسم البيئه

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن أقسام الكهرباء بقرى المنيا نظمت حمله مكثفه لصيانة اعطال الكهرباء واسفرت الحمله على صيانة ١٥ كشاف كهرباء وتركيب ٢٠ لمبه ليد جديده بقرية صفط الغربيه وعزبة ابو عياد وعزبة عزاقه التابعين للوحده المحليه بقرية طوخ الخيل بحضور رئيس الوحده المحليه وفنيين الكهرباء وفى نفس السياق قام قسم الكهرباء بتغير بعض الكشافات المتهالكه أو المعطله الناجمه عن العوامل الجويه في محيط مجلس قروي البرجاية بالترعه الدماريسيه وصيانة العديد من الكشافات والسلوك والخلايا التالفه وتم إضاءة كل الكشافات المعطله ورد الشئ لاصله وجارى العمل على باقى المناطق لتوضيح الرؤيه وتجنب الحوادث المرورية بحضور رئيس الوحده المحليه بالقريه وفنيين الكهرباء وفى نفس السياق تمكن قسم الكهرباء بقرية صفط الخمار من إصلاح عطل بلوحة محول كهرباء عزبة ونيس وأبو عياد بصفط الخمار وإنارة طريق ترعة سري باشا لتوضيح الرؤيه وحفاظا على مظهر وجمال القرية بحضور فنيين قسم الكهرباء ورئيس الوحده المحليه بالقرية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي فى إطار توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا على ضرورة المتابعه المستمرة لكافة الأعمال الصحيه لتوفير بيئة صحيه وتأكيده على المتابعه اليوميه لصيانة اعطال الكهرباء بالقرى والاحياء وحفاظا على مظهر وجمال القرى والمدن.

وأشاؤ إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافه بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم والتنسيق المستمر لصيانة أعطال الكهرباء بشوارع القرى والأحياء.

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