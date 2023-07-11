غدًا.. "الأوقاف" تنظم ندوة علمية بعنوان "فضائل الاستغفار"

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة ندوة علمية كبرى تحت عنوان: «فضائل الاستغفار».

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن ندوة عقيدتي العلمية ستقام غدًا الأربعاء عقب صلاة المغرب بمسجد سيدي عثمان الحطابي بوسط القاهرة.

ويشارك في الندوة محاضرًا كل من الدكتور حسن كمال القصبي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر، والدكتور الشحات أحمد بدوي الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العربية والإسلامية بنين القاهرة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في الوقت ذاته، عن إطلاق 7 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة الموافق 14 يونيو 2023، شمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في مديريات أوقاف «الإسكندرية، والإسماعيلية، ودمياط، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، شمال سيناء»، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.