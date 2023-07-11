ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. "الأوقاف" تنظم ندوة علمية بعنوان "فضائل الاستغفار"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة ندوة علمية كبرى تحت عنوان: «فضائل الاستغفار».

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن ندوة عقيدتي العلمية ستقام غدًا الأربعاء عقب صلاة المغرب بمسجد سيدي عثمان الحطابي بوسط القاهرة.

ويشارك في الندوة محاضرًا كل من الدكتور حسن كمال القصبي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر، والدكتور الشحات أحمد بدوي الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العربية والإسلامية بنين القاهرة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في الوقت ذاته، عن إطلاق 7 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة الموافق 14 يونيو 2023، شمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في مديريات أوقاف «الإسكندرية، والإسماعيلية، ودمياط، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، شمال سيناء»، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

الأوقاف فضائل الاستغفار ندوة علمية ندوة عقيدتي قوافل دعوية كبرى نشر الفكر الوسطي المستنير تصحيح المفاهيم الخاطئة

الأكثر قراءة

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

"1000 يوم فى 1000 صورة" تبرز جهود ومراحل تطور مشروع الـ1.5 مليون فدان

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ