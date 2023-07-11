ألمانيا: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة باتريوت ودبابات ليوبارد

كشفت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، والتي تشمل أنظمة باتريوت ودبابات ليوبارد، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا تتضمن 40 ناقلة جند مصفحة.

الأسلحة الجديدة لكييف تتضمن 25 دبابة

ولفت شولتس إلى أن الأسلحة الجديدة لكييف تتضمن 25 دبابة ليوبارد، إضافة إلى أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بخمس مركبات إنقاذ مصفحة.

ونوه مستشار ألمانيا بأنه سيتم تزويد كييف بقاذفين لنظام صواريخ باتريوت.