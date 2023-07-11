الكرملين: نراقب ما يجرى فى قمة الناتو وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه يتم مراقبة ما يجري في قمة الناتو، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الكرملين إلى أن قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خاطئ، وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية.

ضم أوكرانيا للناتو يشكل خطرًا على أمن أوروبا

وتابع: من يتخذ قرار ضم أوكرانيا للناتو عليه أن يفهم أن هذا يشكل خطرًا على أمن أوروبا، منوهًا بأن دخول السويد للناتو كانت له آثار سلبية على الأمن الروسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.