ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: نراقب ما يجرى فى قمة الناتو وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه يتم مراقبة ما يجري في قمة الناتو، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الكرملين إلى أن قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خاطئ، وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية.

ضم أوكرانيا للناتو يشكل خطرًا على أمن أوروبا

 

وتابع: من يتخذ قرار ضم أوكرانيا للناتو عليه أن يفهم أن هذا يشكل خطرًا على أمن أوروبا، منوهًا بأن دخول السويد للناتو كانت له آثار سلبية على الأمن الروسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

​الكرملين​ قمة الناتو اتخاذ الإجراءات اللازمة الإجراءات اتخاذ الناتو قمة نراقب

مواد متعلقة

برنامج "وعي": التضامن شريك أساسي في البرنامج الرئاسي لتنمية الأسرة المصرية (فيديو)

محمد رياض: أحمد فؤاد سليم أحد فرسان المسرح القومي ومن المخضرمين

الطرق الصحيحة لتعامل المزارعين مع المحاصيل الحقلية فى ظل ارتفاع الحرارة (فيديو)

هدوء الأمواج وانخفاض سرعة الرياح.. حالة الطقس اليوم بالمحافظات (فيديو)

أبرزها تغليب لغة الحوار.. الجهود المصرية لدعم السودان (فيديو)

استشارى تغذية: التين الشوكى ينقل العدوى (فيديو)

البيان الختامى لإيجاد: قلقون بسبب الأزمة فى السودان

الحكومة البريطانية: ليس من المناسب انضمام أوكرانيا للناتو خلال الحرب مع روسيا

الأكثر قراءة

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

"1000 يوم فى 1000 صورة" تبرز جهود ومراحل تطور مشروع الـ1.5 مليون فدان

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ