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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: مسح شامل لسكان مناطق بديلة العشوائيات لبحث خطة التدخلات

نيفين القباج
نيفين القباج

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المبذولة خلال المرحلة الاولى لتأهيل سكان المناطق البديلة للعشوائيات فى 5 مناطق هى روضة السيدة وأرض الخيالة ومعا و15 مايو وسن العجوز .

وأكدت القباج خلال ترؤسها اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات، أن التدخلات شملت الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وتدشين برامج للسيدات والمسنين والتمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمسح شامل لسكان هذه المناطق بالتعاون مع جامعة حلوان لاستهداف قياس الوعى ورصد الخصائص الديموغرافية للسكان لتحديد خطة التدخلات وفق الاحتياجات، حيث تم الاستعانة بطلبة كلية الخدمة الاجتماعية وتدريب 500 طالب على الاستمارة، وقد تم ربط الاستمارات بقواعد البيانات وميكنتها.

وأشارت إلى استفادة 11 ألفا بالقوافل الطبية والاجتماعية  والمواد الغذائية والندوات وورش الأطفال والأنشطة  المختلفة ببرنامج وعى، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة برائدات ومتطوعين داخل هذه المناطق للعمل المجتمعي وتنفيذ حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بصفة دورية في المناطق المستهدفة  لتقديم خدمات صحية وتمكين اقتصادي وبحث تظلمات تكافل وكرامة وخدمات لذوي الإعاقة من أطراف صناعية وتوعية ببطاقة الخدمات المتكاملة وغيرها من التدخلات الأخرى.

وأكدت على استفادة 12 ألفا بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى 6 مناطق، ما بين حملات طرق الأبواب وورش للأطفال ولقاءات أسرية ودوريات رياضية وغيرها من الفعاليات.

الاقتصادي الاجتماعية الخدمة الاجتماعية الخدمات المتكاملة التمكين الاقتصادي

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