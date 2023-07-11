"واى فاى مجانى وطابع فرعونى".. التفاصيل الكاملة لمحطة بشتيل من الداخل

تكثف وزارة النقل عملها فى مشروع محطة قطارات الصعيد فى بشتيل أملًا فى افتتاحها خلال شهرين، ليتحقق حلم كان بعيدًا لتخفيف الضغط عن محطة القطارات الرئيسية فى رمسيس، لتتحول المنطقة إلى نسخة مطورة من ميدان رمسيس الرئيسى فى قلب القاهرة، ووجهة رئيسية للقادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، ومنها إلى عدة مسارات أخرى.

تقسيم محطة بشتيل من الداخل:

تقع محطة بشتيل على مساحة إجمالية تصل إلى 239 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للركاب في المحطة إلى 300 ألف راكب يوميًا، وهو رقم ضخم ونسبته عالية. يوجد في المحطة الرئيسية بدروم يستخدم كجراج يتسع لـ250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط تحت المنطقة السكنية التجارية الإدارية، والذي يتسع لـ500 عربة، وجراج آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب، كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يتسع لـ1000 سيارة، لتفادي الازدحام في محيط المحطة وإبراز مظهر حضاري لهذا الصرح المهم.

محطة بشتيل تتميز بالطابع الفرعوني خاصة أنها تخدم حركة السياحة

محطة بشتيل هي محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني، وذلك ترسيخاً لأهمية تراثنا الفرعوني، ولأنها ستعتبر مقصداً مهماً للسياح، فأغلب السياح سيتجهون إلى محطة بشتيل من أجل الذهاب إلى الأقصر وأسوان، وبالتالي الاهتمام بالتراث الفرعوني كانت له أهمية كبيرة. وتتميز المحطة بأن بها منطقة الهرم الزجاجي في البهو الرئيسي للمحطة، والذي يبلغ ارتفاعه 40 متراً ويوجد بداخله 4 مسلات.

محطة بشتيل بها عدد 4 أرصفة بعدد 6 خطوط لخدمة الركاب

يتكون مبنى المحطة الرئيسي، الذي يقع على مساحة 31 ألف متر مربع، من إجمالي مساحة بنائية تبلغ 112,000 متر مربع، بالإضافة إلى ملحقات المحطة من مبانٍ خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166,000 متر مربع وعمارات استثمارية على مساحة 42,000 متر مربع. ويتألف المبنى الرئيسي للمحطة من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد 2 دور متكرر، ويحتوي المبنى على 4 أرصفة لخدمة الركاب، بعدد 6 خطوط، منها خطان أسوان/ الإسكندرية، وخطان للمناورة لخطوط أسوان/ الإسكندرية، وخطان للقطارات المنتهية في المحطة والقادمة من الوجه القبلي. كما يتم إنشاء عدد 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشي، وكذلك إنشاء سكك حوش المحطة، وربط سكك الورش بالسكك الطولية (أسوان/ الإسكندرية - المناشي - البضائع)، ويبلغ طول تلك السكك 22 كيلومترًا. وتوجد في المحطة 28 شباك تذاكر.

محلات تجارية في محطة بشتيل لزيادة الاستثمارات

وتضم محطة بشتيل محلات تجارية، وتهدف إلى زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي زيادة العائد المادي، وهو ما تستهدفه وزارة النقل بزيادة الإيرادات لتتعادل مع المصروفات. كما أن تلك المحلات التجارية توفر مزيدًا من فرص العمل للشباب، وتساعدهم في التجارة وكسب المال، خاصةً أنه متاح تأجير تلك المحلات التجارية، وليس بالضرورة يكون المستأجر صاحب شركات كبرى حتى يمتلك محلًا داخل محطة بشتيل، كما هو الحال في محطات المترو.

دورات مياه لذوي الهمم في محطة بشتيل وشبابيك تذاكر خاصة بهم

وتوجد في المحطة دورات مياه خاصة بذوي الهمم، وذلك للتسهيل عليهم، وبناءً على توجيهات الدولة بشأن توفير حياة كريمة لهم وعدم معاناتهم خلال التجول داخل المواصلات العامة، بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضًا شبابيك تذاكر خاصة بهم لتسهل عليهم الحصول على التذاكر وعدم إزعاجهم أثناء تواجدهم داخل المحطة.

عربات جولف وكراسي متحركة لكبار السن بمحطة بشتيل

وتوجد داخل محطة بشتيل أيضا عربات جولف وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن للتنقل في أرجاء المحطة، وذلك لتسهيل الحركة عليهم وعدم التسبب في أى معاناة لهم، إلي جانب ذلك توجد شبابيك مخصصة لهم.

بوابات دخول وخروج إلكترونية وwi-fi في محطة بشتيل

وتتميز محطة بشتيل بوجود سلالم متحركة داخل المحطة ومصاعد كهربائية وصالات vip، وذلك لتوفير مزيد من الرفاهية داخل المحطة، وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، كام توجد في المحطة أيضا شاشات لعرض مواعيد وصول القطارات وهو الأمر الذي يتتبر جديدا على مرفق السكة الحديد، كما توجد أيضا في المحطة بوابات دخول وخروج إلكترونية، وذلك للقضاء على مشكلة التهرب من دفع قيمة التذكرة، ومحطة مكيفة الهواء ‏في كل طوابقها بها خدمة Wi-Fi ونظام حديث للإطفاء والإنذار.

ورش لصيانة العربات والجرارات في محطة بشتيل

وتضم محطة بشتيل ورشة صيانة عربات القطارات ‏التي تشمل 12 سكة، ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك، لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، وذلك لتجهيز القطارات قبل خروجها من المحطة ولتكون المحطة متكاملة كما هو الحال في محطة رمسيس.