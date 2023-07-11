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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الزند وعبدالعال».. رئيس محكمة النقض الجديد يستقبل وفد الدستورية

المستشار حسني عبداللطيف
المستشار حسني عبداللطيف

استقبل المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق؛ للتهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم 7 نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري.

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