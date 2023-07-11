ضبط المتهم بسرقة الأسلاك الكهربائية فى بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، مفك، قصافة.



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة ، مقيم بمحافظة الفيوم.

وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.