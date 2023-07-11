لتدعيم وسط الملعب.. مانشستر يونايتد يراقب سفيان أمرابط

يراقب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويلعب سفيان أمرابط ضمن صفوف فيورنتينا منذ انتقاله من نادي هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية نقلًا عن " "talksport أن إدارة مانشستر يونايتد مهتمة بالتعاقد مع أمرابط وضمه لصفوف الفريق لتدعيم وسط الملعب، خاصة بعدما أبدت إدارة نادي فيورنتينا استعدادها للتخلي عن اللاعب مقابل 30 مليون يورو، وهو ما أثار اهتمام إدارة مانشستر يونايتد.



ولعب أمرابط 49 مباراة بقميص فيورنتينا خلال الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.



وترى ديلي ميل أن انضمام أمرابط لمانشستر يونايتد سيزيد من قدرات الفريق في وسط الملعب بمركزي الارتكاز والدفاعي، بعدما أبدى النادي اهتمامه بضم أكثر من لاعب في هذا المركز.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع فرانكي دي يونج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ورغم موافقة النادي إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء مع البارسا وهو ما تسبب في توقف الصفقة.

وجذب سفيان أمرابط الأنظار خلال بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي حصد بها المنتخب المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز لمنتخب عربي وإفريقي.