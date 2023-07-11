محافظة الجيزة ترفع 2845 حالة إشغال لمقاهٍ وكافيهات بأحياء الهرم والدقى وجنوب الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي بالطرق العامة لتسير الحركة المرورية.

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ونفذت محافظة الجيزة بهضبة الأهرام حملة مسائية استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي استهدفت مناطق أ، د، ه‍، ب، ك لمواجهة تعديات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق، أسفرت عن مصادرة ٢٣٠٠ حالة إشغال شملت كراسى واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخارية وتروسيكلات، وإزالة حمام سباحة مخالف بالعقار رقم ٣٥٢ أ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي الدقي حملة مماثلة استجابة لشكاوي المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران أسفرت عن رفع ٢٤٥ حالة إشغال لكافيهات مخالفة.

وشن حي جنوب الجيزة حملة شملت مناطق أبوزارع وجسر الكنيسة وشارع المدبح أسفرت عن رفع ٣٠٠ حالة إشغال استجابة لشكاوي المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.