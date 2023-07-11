ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة ترفع 2845 حالة إشغال لمقاهٍ وكافيهات بأحياء الهرم والدقى وجنوب الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي بالطرق العامة لتسير الحركة المرورية.

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ونفذت محافظة الجيزة بهضبة الأهرام حملة مسائية استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي استهدفت مناطق أ، د، ه‍، ب، ك لمواجهة تعديات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق، أسفرت عن مصادرة ٢٣٠٠ حالة إشغال شملت كراسى واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخارية وتروسيكلات، وإزالة حمام سباحة مخالف بالعقار رقم ٣٥٢ أ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي الدقي حملة مماثلة استجابة لشكاوي المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران أسفرت عن رفع ٢٤٥ حالة إشغال لكافيهات مخالفة.

وشن حي جنوب الجيزة حملة شملت مناطق أبوزارع وجسر الكنيسة وشارع المدبح أسفرت عن رفع ٣٠٠ حالة إشغال استجابة لشكاوي المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

 

رفع إشغالات جنوب الجيزة الهرم محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ