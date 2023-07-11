ضبط متهمين ببيع الأسلحة على فيسبوك فى القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين؛ لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيسبوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام شخصين، مقيمين بمحافظة القليوبية، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

عقب تنظيم الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثِرَ بحوزتهما على فرد خرطوش، 10 قطع أسلحة بيضاء - مطواة -، هاتف محمول، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.