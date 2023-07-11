"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

شهد شاطئ بورسعيد عند النقطة الفاصلة بين البحر المتوسط والمجرى الملاحي لقناة السويس، انتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاما، كان قد اختفى هو وطفل آخر، فيما تم إنقاذ 5 آخرين بينهم فتاة، بعد أن جرفتهم المياه جميعا بالتزامن مع ارتفاع الأمواج.

وترأس إيهاب شطا، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، فريقا من المنقذين المدربين على الإنقاذ والغوص، وتمكن الفريق من انتشال الجثمان من الأسوار الفاصلة بين البحر المتوسط وقناة السويس، وحمل المنقذون الجثمان حتى تم تسليمه للإسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في وجود قوات الإنقاذ النهري التي قامت بعمليات مسح شاملة صباح اليوم على طول الساحل، باستخدام المعدات.

واستقبل المستشفى “م. س. س”، 15 عاما، بعد غرقه في شاطئ بورسعيد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن كان قد تعرض شخصين للغرق في شاطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الأمواج، والتقلبات الجوية الشديدة التي يشهدها الشاطئ اليوم.

وأغلق الشاطئ ومنع المواطنين من السباحة نظرًا للخطورة الكبيرة بسبب الارتفاع الكبير في الأمواج، ونظمت حملات جابت الشاطئ لتحذير المصطافين من مخاطر السباحة، مع رفع الأعلام السوداء عى أبراج المراقبة علي طول الساحل، بعد غرق 7 أشخاص بينهم فتاة، كانوا يمارسون السباحة رغم إغلاق الشاطئ ورفع الأعلام السوداء، وتمكن المنقذين من إخراج الفتاة و4 من الشباب.

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