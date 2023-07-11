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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": معلومات تؤكد عدم انضمام أوكرانيا لـ "الناتو" خلال الوقت الراهن

الناتو
الناتو

قال عربي مرزوق، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من فيلنيوس في ليتوانيا، إن هناك مشاورات بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، وينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف "الناتو" بشأن القمة التي ستُعقد في ليتوانيا.

وأضاف أن هناك معلومات تؤكد عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري خلال الوقت الراهن، مُؤكدًا أن برلين وواشنطن ترفضان انضمام أوكرانيا للناتو حاليًا، مشيرًا إلى أن المستشار الألماني يرى أن هناك العديد من الإصلاحات التي يجب على كييف القيام بها؛ من أجل الانضمام إلى الحلف في الوقت الراهن.

وتناقش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" سُبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكري، حيث أكد مسئولون أمريكيون أن بلادهم ستواصل التقدم في هذا الملف.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أكد أن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُشددًا على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

وأضاف "ستولتنبرج" قبل قمة زعماء الحلف في فيلنيوس: "قطعت أوكرانيا شوطًا طويلًا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية".

المستشار الألماني بايدن جو بايدن الرئيس الامريكي ليتوانيا

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