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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تباين آراء الطلاب حول امتحان "الديناميكا"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تباينت آراء الطلاب حول امتحان الديناميكا، فمنهم من قال إن مستواه متوسط، بينما اشتكى أغلبهم من وقت الامتحان الذي وصفوه بالقصير ولا يكفي مدة الإجابة التي يتطلبها.

وقالت إحدى الطالبات إنها لم تتمكن من الإجابة عن 3 أسئلة بسبب ضيق وقت الامتحان، ولم تستطع كذلك مراجعة باقي الأسئلة، على الرغم من إعطاء المراقبين فرصة إضافية لهم بخمس دقائق تعويضًا عن الوقت الذي يضيع في إجراءات التوقيع على استلام الورقة في بداية الامتحان.

كما اشتكت أم لطالبة أخرى كذلك من أمر الوقت نفسه، متسائلة عن سبب إعطاء مدة ساعتين فقط لشعبة علمية رياضية في إجابة امتحاناتهم على عكس باقي الشعب، وذلك على الرغم من صعوبة شعبة الرياضة عن غيرها.

وأدى اليوم طلاب شعبة العلمية الرياضية امتحان مادة الديناميكا، والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشرة.

 

الثانوية بنات الثانوية العلمي رياضة رياضة امتحان مادة الديناميكا مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي

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