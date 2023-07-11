خبير يوضح الفرق بين الطاقة النظيفة والمتجددة

أوضح الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة، الفرق بين الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، قائلاً: الطاقة المتجددة هي كل ما يعتمد على العوامل الطبيعية مثل الرياح والمياه والشمس، بينما النظيفة هي كل طاقة ينتج عنها نسبة عادم أو كربون قليل للغاية، إذ إنه لا يوجد طاقة لا ينتج عنها كربون سوى الهيدروجين.

وأضاف "نعمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: كل كيلو وات كهرباء مولدة من الفحم ينتج عنها أكثر من كيلو ثاني أكسيد كربون، موضحاً أن مصر منذ عام 2014 بدأت على التوازي بين جميع أنواع الطاقة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وكشف عن أن كل كيلو وات كهرباء من الغاز ينتج عنها 450 جرام ثاني أكسيد كربون، بينما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ينتج عنها 46 جرامًا من الكربون، أما الحصول على كيلو وات كهرباء من الرياح فينتج عنها 12 جرام ثاني أكسيد كربون، متابعاً: إن الحصول على كيلو وات كهرباء من الطاقة النووية ينتج عنها 14 جرام ثاني أكسيد كربون.