مرصد الأزهر يثمن جهود مصر لإحلال السلام في النيجر

ثمّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الجهود المصرية لإحلال السلام في النيجر، بعد إعلان وزارة الدفاع النيجيرية عن تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر، لمساعدتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتقويض هجماتها في شرق وغرب البلاد.

وأكد مرصد الأزهر، في بيان له اليوم الثلاثاء، على أهمية دور مصر الإيجابي في مجال حفظ الأمن وتحقيق السلام في قارة إفريقيا، والمتمثل في مساعدة الدول عسكريًّا بالتدريب والتسليح الذي من شأنه المساهمة في القضاء على الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

وأشار مرصد الأزهر، إلى أن المساعدات المصرية قوبلت بإشادة واسعة من قادة بارزين في النيجر، فضلًا عن تدريب القوات النيجرية الخاصة على تأمين المناطق الحدودية لسد الثغرات التي يتسلل منها عناصر بوكو حرام وغيرها من عناصر ذات صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.