ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مرصد الأزهر يثمن جهود مصر لإحلال السلام في النيجر

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

ثمّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الجهود المصرية لإحلال السلام في النيجر، بعد إعلان وزارة الدفاع النيجيرية عن تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر، لمساعدتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتقويض هجماتها في شرق وغرب البلاد.

وأكد مرصد الأزهر، في بيان له اليوم الثلاثاء، على أهمية دور مصر الإيجابي في مجال حفظ الأمن وتحقيق السلام في قارة إفريقيا، والمتمثل في مساعدة الدول عسكريًّا بالتدريب والتسليح الذي من شأنه المساهمة في القضاء على الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

وأشار مرصد الأزهر، إلى أن المساعدات المصرية قوبلت بإشادة واسعة من قادة بارزين في النيجر، فضلًا عن تدريب القوات النيجرية الخاصة على تأمين المناطق الحدودية لسد الثغرات التي يتسلل منها عناصر بوكو حرام وغيرها من عناصر ذات صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

جهود مصر إحلال السلام في النيجر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الجهود المصرية وزارة الدفاع النيجرية مواجهة التنظيمات الإرهابية حفظ الأمن تحقيق السلام ارة أفريقيا

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ