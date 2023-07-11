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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"100 يوم صحة" تقدم 476 ألف خدمة في 24 ساعة

صورة للانفوا
صورة للانفوا

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الإثنين 10 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس فقط، بلغت 476 ألفا و598 خدمة، بينها 15 ألفا و573 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 37 ألفًا و122 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ2208 أطفال، فيما قدمت 45 ألفًا و738 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 7 آلاف و31 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و7 آلاف و22 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1877 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 4 آلاف و788 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 19 ألفا و902 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 11 ألفا و71 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 86 ألفا، و20 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 77 ألفا، و464 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 156 ألفا و832 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 3 آلاف و950 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألفا و500 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

التطعيمات الروتينية التواصل المجتمعي التوعية والتثقيف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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