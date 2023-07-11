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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: التوسع في أنشطة الشركات المصرية بالدول العربية

وزير البترول
وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، مع توماس بيليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية، والوفد المرافق.

وقال بيان للوزارة إن اللقاء تناول فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها، في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في أنشطة صناعة البترول والغاز.

وأشار "الملا"، إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول، في إطار استراتيجيته لخفض الكربون، والتي تفتح المجال للمزيد من الشراكات وفرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى تنوع الفرص والمشروعات في قطاع البترول المصري، ووجود شركاء دوليين من الشركات العالمية العملاقة الذين ينفذون مشروعات وخطط باستثمارات ضخمة، مضيفًا أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة شرق المتوسط، وماتذخر به من فرص متنامية في ظل تعاون اقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

 ودعا "الملا"، إلى التوسع في أنشطة الشركات المصرية بالدول العربية، خاصة شركة فجر التي تتوسع في إدارة شبكة الغاز الطبيعى في الأردن، وما يوفره من فرص لزيادة التعاون والعمل المشترك.

ومن جهته؛ قال توماس بيليت: إن قطاع البترول والغاز المصرى شريك موثوق نتطلع لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها بمصر، خاصة وأن عملها مع شركات القطاع في مصر.

واستعرض نائب رئيس كاتربيلر، الحلول والتقنيات والمعدات الحديثة التي تقدمها ذات الصلة بأهداف تحقيق التحول الطاقي وخفض الكربون وتنمية الموارد بطريقة مستدامة بيئيا وتدخل في مشروعات الطاقة الشمسية واحتجاز الميثان، وتقنيات إزالة الكربون من عمليات الاستكشاف والإنتاج.

 

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