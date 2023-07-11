ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس العبور يتابع تطوير الطرق والمسطحات الخضراء

العبور
العبور

أجرى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، جولات مرورية لمتابعة أعمال التطوير والرفع من كفاءة المنطقة الصناعية في المدينة بحضور المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز للطرق.

وتم خلال الجولة تفقد أعمال إزالة المخلفات في منطقة ربط حارة الخدمة بشارع اللواء جمال محمد فايق، وتجهيز الجانب الأيمن لطريق الإدارة لتنفيذ طبقة ترميم أسفلتية.

كما قام المهندس بمتابعة أعمال تطوير شارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ومدخل المدينة باتجاه طريق بلبيس.

وأكد المهندس رشاد على أهمية تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة لتحسين المنظر العام داخلها.

ووجه خلال الزيارة بضرورة تكثيف وزيادة أعداد المسطحات الخضراء وزراعة مختلف أنواع الأشجار والشجيرات المزهرة بهدف التوسع وزيادة نسبة المساحات الخضراء.

أعمال التطوير التطوير المسطحات الخضراء تطوير الطرق جهاز العبور للمسطحات الخضراء

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

التحفظ على سائق تسبب فى وفاة سيدة بالخليفة

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ