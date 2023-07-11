رئيس العبور يتابع تطوير الطرق والمسطحات الخضراء

أجرى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، جولات مرورية لمتابعة أعمال التطوير والرفع من كفاءة المنطقة الصناعية في المدينة بحضور المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز للطرق.

وتم خلال الجولة تفقد أعمال إزالة المخلفات في منطقة ربط حارة الخدمة بشارع اللواء جمال محمد فايق، وتجهيز الجانب الأيمن لطريق الإدارة لتنفيذ طبقة ترميم أسفلتية.

كما قام المهندس بمتابعة أعمال تطوير شارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ومدخل المدينة باتجاه طريق بلبيس.

وأكد المهندس رشاد على أهمية تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة لتحسين المنظر العام داخلها.

ووجه خلال الزيارة بضرورة تكثيف وزيادة أعداد المسطحات الخضراء وزراعة مختلف أنواع الأشجار والشجيرات المزهرة بهدف التوسع وزيادة نسبة المساحات الخضراء.