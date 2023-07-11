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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 137 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط

توريد القمح
توريد القمح

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 137 ألفا و322 طنا من محصول القمح المحلي حتى اليوم بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة وذلك التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.
وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن مشدداً على التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة.

ولفت إلى استمرار استلام الأقماح بـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع حتى يوم 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على مستحقاتهم المالية أولا بأول.


من جهته؛ أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة في تزايد حيث تم توريد 51245 طنا و876 بشون البنك الزراعي المصري و21844 طنا و898 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 42176 طنا و876 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9187 طنا و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950 طنا و447 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) بالإضافة إلى 1917 طنا كميات منقولة من المحافظة بناءاعلى تعليمات وزير التموين ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 137 ألفا و322 طنا و927 كجم قمح.

أعمال توريد القمح الأمن الغذائي البنك الزراعي المصري التعامل الفوري الزراعي المصري القابضة للصناعات الغذائية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاصيل الاستراتيجية المواقع التخزينية توريد المحصول

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