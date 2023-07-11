إزالة 6 تعديات على أراضي أملاك دولة وزراعية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة قد أسفرت عن تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي بمركز البداري خلال يوم واحد، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضىي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من إزالة 4 حالات تعدى على ارض ملك الرى بمساحة 75 متر مربع وازالة 2 حالة تعدى لمبانى على أرض زراعية بمساحة 350 مترا مربعا خلال حملة مكبرة بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وأكد عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء، موجهًا مسؤولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة . جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

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