السجن المشدد 4 سنوات للمتهم بسرقة فتاة فى بولاق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل؛ لتورطه في سرقة فتاة في الطريق العام ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 4 سنوات.



جاء في أوراق القضية أن المتهم «باسم. ص»، أنّه في مايو 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، سرق المتهم المجني عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحصل على متعلقاتها.



وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم استوقف المجني عليها في دائرة القسم وأشهر في وجهها سلاحا أبيض «مطواة» وتحصل منها على متعلقاتها الشخصية وفر هاربًا من مكان الواقعة.