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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحان الديناميكا للثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تابع علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى 2357 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي "رياضة" الامتحان في فرع الديناميكا فترة واحدة لمدة ساعتين فقط وذلك خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وأعضاء الغرفة.

وتابع وكيل الوزارة، من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحًا.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيًا تفاصيل امتحانات الثانويه العامة بكل اللجان مع التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات على الفور.

وأوضح عبدالرءوف، أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان والالتزام بخطة الإجراءات التأمينية المحكمة بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط.

الثانوية العامة دمياط الديناميكا الرياض التطبيقية امتحانات

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