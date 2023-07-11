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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بخصم 25%.. "القومي للترجمة" يقدم عروض على إصداراته بمناسبة ذكرى 30 يونيو

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصما 25٪؜ على جميع إصداراته و يستمر حتى 18 يوليو الجاري، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

جدير بالذكر أن من أحدث اصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع : تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي :بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول و الثاني و الكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي و من ترجمة علي إبراهيم منوفي.,"دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو، ومن ترجمة سما طه،"فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز من ترجمة وتقديم شكري مجاهد. 

 و"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة و التاريخ الإجتماعي و الثقافة" من تحرير أنطوني غورمان و ديدييه مونسيو و من ترجمة ربيع وهبة،"مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس , "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور:كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر " من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق، وأيضًا "تدبر الكبر:محاورات حول التقاعد و الحب و التجاعيد و الندم" من تأليف مارثا نوسباوم و سول ليفمور و من ترجمة هشام ممدوح طه 

وزارة الثقافة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي القومي للترجمة

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