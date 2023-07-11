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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: مهرجان العلمين الجديدة يؤكد أن مصر أصل القوى الناعمة وأصل الفنون

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قال الناقد الفني أحمد سعد إن العلمين كانت منطقة خوف بسبب ارتباطها بالألغام في الحرب العالمية الثانية، لكنها تحولت إلى أجمل منطقة على شاطئ المتوسط، وذلك في غضون 5 أو 6 سنوات، واصفًا هذا التحول بأنه "شبه إعجاز".

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين الجديدة قرار صائب، إذ يضم حفلات غنائية وأفلامًا سينمائية، موضحًا أن هذا المكان سيشهد تعدد القوى الناعمة، وهو ما يعبر عن أن مصر بلد سلام، كما أنها أصل القوى الناعمة وأصل الفنون.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد تقديم أنواع مختلفة من الفنون، سواء كانت سينمائية أو غنائية أو مسرحية، منوهًا بأن العلمين أصبحت تجذب الكثير من السياح المصريين والعرب، وهو ما يعبر عن نقلة حضارية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

6 سنوات أفلام سينمائية الحرب العالمية الثانية العلمين الجديدة المصريين والعرب القوي الناعمة

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