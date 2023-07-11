السبت.. بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يوليو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، السبت المقبل، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف الدعم.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة"، مضيفة أنه تم وضع مشروطية لاستمرار الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروطية تستهدف الاهتمام بصحة الأم والطفل والتي تستدعي زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، وأن تصل نسبة حضور الأطفال بالمدارس لـ80% من الحضور الطبيعي، بالإضافة إلى عدم الزواج المبكر لأقل من 18 سنة.