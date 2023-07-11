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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار أوكرانيا في الصراع

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال  قسطنطين جافريلوف رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار أوكرانيا في الصراع الدائر.

وقال "جافريلوف" في تصريحات صحفية، الأوروبيين باتوا يدركون عدم واقعية انتصار نظام كييف في الصراع.

وتابع رئيس الوفد الروسي إلي أن هناك فهما متزايدا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرا، وأنه مستحيل من حيث المبدأ، لأنهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار "جافريلوف" إلى أن وضع أعضاء الناتو يتفاقم بسبب حقيقة أن مجمعهم الصناعي العسكري آخذ في التدهور، وتابع لقد سلموا بالفعل إلى أوكرانيا جميع مخزونات منظومات جافلين وستينغر ومنظومات هيمارس والمستودعات باتت فارغة، لكن الأمر سيستغرق سنوات لتجديدها وإنتاج القذائف لا يتماشى مع تضاؤل ​​الجيوش الأوروبية".

وكان الدبلوماسي الروسي قد قال عندما سُئل عن إمكانية إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، إذا أراد الأمريكيون ذلك، فإنهم سيجعلون الأوكرانيين يجلسون على طاولة المفاوضات، وإذا أراد الأوكرانيون أنفسهم القيام بشيء ما، فسيبدأون أيضًا في إرسال الإشارات المناسبة، لكن لا شيء يحدث من هذا القبيل.

فيينا الأمن العسكري اوروبا أوكرانيا كييف رئيس الوفد الروسي

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