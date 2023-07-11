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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المانجو في شهر يوليو

محصول المانجو
محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المانجو مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.

- التسميد

 • الأشجار التي تروى بالغمر 

 - إضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات بإضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة على دفعتين بينهما 15 يوما 

• الأشجار التي تروى بالتنقيط
- يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية.
- في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل.

- الري  

الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لا يحدث تساقط أو تشقق للثمار، ويتم إطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار إلى ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها، ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء . تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو إلى حوالي 100 لتر ماء يوميا

- برنامج المكافحة

في حالة الإصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار بالديمثويت 40% بمعدل 75 سم / 100 لتر ماء مرتين بينهما 3 أسابيع، وذلك حتى أواخر يوليو وأوائل أغسطس، وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش بعد الجمع بـ 21 يوما.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المانجو يجب

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