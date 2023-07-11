كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ"حمى الضنك" في مكان العمل؟

يكون الكثير من الأشخاص عرضة للإصابة بحمى الضنك في فصل الصيف، هذا المرض المعدي الذي قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان؛ نظرًا لأنه ينتقل عن طريق البعوض يحتاج المرء إلى توخي الحذر من محيطه والتأكد من أنه ليس أرضًا خصبة لحامل الفيروس الخطير، في حين أن الناس عادة ما يكونون حذرين عندما يكونون في الخارج، فإنهم يميلون إلى الشعور بالأمان من لدغات البعوض في الداخل.

ومع ذلك يمكن أن يتكاثر البعوض في أي مكان ومكان العمل ليس استثناءً، مكيفات الهواء والمصارف وأحواض المراحيض ومواقف السيارات كلها مناطق تكاثر محتملة.

كيف تحافظ على نفسك من حمى الضنك؟

القضاء على مواقع تكاثر البعوض: يجب على الشركات أن تقوم بانتظام بتفتيش أماكن العمل بحثًا عن مصادر المياه الراكدة، مثل أواني الزهور أو المزهريات أو الدلاء أو الحاويات، يجب إفراغ مصادر المياه هذه أو تنظيفها أو تغطيتها لمنع البعوض من التكاثر.

الحفاظ على النظافة: حافظ على مكان العمل نظيفًا وخاليًا من الفوضى، تخلص من أي قمامة أو حطام بشكل صحيح حيث يمكن أن تجمع المياه وتصبح مواقع تكاثر محتملة.

تركيب حواجز للنوافذ والأبواب: تأكد من أن النوافذ والأبواب بها شاشات في حالة جيدة لمنع البعوض من دخول مكان العمل.

استخدام طارد البعوض: شجع الموظفين على استخدام طارد البعوض الذي يحتوي على DEET أو picaridin أو أي مكونات أخرى موصى بها، ارتدِ ملابس واقية لتقليل خطر لدغات البعوض.

رفع مستوى الوعي: القيام بحملات توعوية ودورات تدريبية لتثقيف الموظفين حول إجراءات الوقاية من حمى الضنك وأعراضها وأهمية الكشف المبكر والسعي للحصول على الرعاية الطبية.

تذكر أن الوقاية من حمى الضنك هي جهد جماعي لذلك من المهم إشراك الموظفين والإدارة وفريق إدارة المنشأة في تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية، باتباع هذه النصائح وإنشاء بيئة عمل واعية بحمى الضنك يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بها.