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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع الأمواج يعيق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فري دايف" لمواجهة خطر الصخور

غريق كليوباترا بالإسكندرية
غريق كليوباترا بالإسكندرية

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن عمليات البحث عن غريق كليوباترا بالإسكندرية مستمرة لليوم الثاني، حيث يتواجد فريق من غواصي الخير مع رجال الإنقاذ النهري لاستكمال محاولات انتشال الجثمان.

وأوضح "المالحي" لـ"الدستور" خطة البحث عن الغريق اليوم، حيث يتواجد حاليًا 6 غواصين وسيتم الدعم بعدد آخر خلال اليوم لاستمرار محاولات الانتشال، مشيرًا إلى أن الغواصين يواجهون صعوبة بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

وتابع أن عملية البحث والانتشال اليوم ستكون من خلال الغوص "فرى دايف" بدون تانكات بسبب ارتفاع البحر وخطورة نزول الغواصين للماء في المنطقة الصخرية بالتانكات، كما أنه سيتم البحث أيضًا من أعلى الصخور باستخدام الرائحة، حيث من المحتمل أن يكون الجثمان عالقًا بين الصخور.

غواصين الخير المتطوعين عمليات البحث غريق كليوباترا الإسكندرية ارتفاع الامواج

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