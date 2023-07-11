ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: سيوة موطنًا لعراقة الفراعنة ومن أجمل الواحات الصحراوية في العالم

واحة سيوة
واحة سيوة

رشح تقرير إفريقي يرشح واحة سيوة بمصر، ضمن أفضل وأجمل الواحات الصحراوية في العالم، ووصفها بانها موطنا لعراقة الفراعنة وتعد من المعالم السياحية والثقافية الشهيرة.

وأشار التقرير الذي نشره موقع RNN النيجيري المعني بالسياحة والترفيه، إلى أن سيوة هي واحة تاريخية في الصحراء الغربية، على 560 كم من القاهرة في  بين منخفض القطارة وبحر الرمال العظيم.

ولفت إلى أن سيوة هي واحدة من أكثر القرى النائية في مصر، حوالي 33000، مع تشكيل غالبية البربر ثقافة ولغة خاصة لعائلة البربر المسماة سيوي، ويبلغ طولها حوالي 80 كم (50 ميل) و 20 كم (12) أميال) طويلة.
ونوه بأن الواحة تسمى واحة آمون رع، وتكمن شعبيتها في المقام الأول في موقعها القديم كموطن لعراقة آمون التي تعد بقاياها من المعالم السياحية الشهيرة. 

ووصف التقرير الواحة بأن رؤيتها مع خصائصها الفريدة، ستكون أكثر من مجرد مغامرة لا تُنسى، لكن واحة سيوة ليست مجرد واحة أخرى.

وأشار التقرير، إلى أن واحة سيوة أحد كنوز مصر التي لم يتم تقديرها كثيرًا والتي يمكن للمرء أن يطفو على بحيرات مياهها دون عناء - دون أي دفع أو انزلاق، وما تشتهر به واحة سيوة من عوامل الجذب، حتى لو لم تكن بالفعل مدينة صاخبة مثل القاهرة، فإن عامل الجذب الرئيسي هنا هو حمامات وبحيرات الملح.

الصحراء الغربية الفراعنة القرى النائية المعالم السياحية المقام الأول

الأكثر قراءة

برلمانى يحصل على موافقة بإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وهدم مبنى "صدر الجيزة" وإعادة بنائه

بدء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحان الديناميكا

"ما بقاش إلا القليل".. طلاب المرج يحتفلون بقرب انتهاء امتحانات الثانوية قبل الديناميكا

تقرير: ركود "الطبقة الغنية" يضرب الاقتصاد الأمريكى

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟