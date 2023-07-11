تقرير: سيوة موطنًا لعراقة الفراعنة ومن أجمل الواحات الصحراوية في العالم

رشح تقرير إفريقي يرشح واحة سيوة بمصر، ضمن أفضل وأجمل الواحات الصحراوية في العالم، ووصفها بانها موطنا لعراقة الفراعنة وتعد من المعالم السياحية والثقافية الشهيرة.

وأشار التقرير الذي نشره موقع RNN النيجيري المعني بالسياحة والترفيه، إلى أن سيوة هي واحة تاريخية في الصحراء الغربية، على 560 كم من القاهرة في بين منخفض القطارة وبحر الرمال العظيم.

ولفت إلى أن سيوة هي واحدة من أكثر القرى النائية في مصر، حوالي 33000، مع تشكيل غالبية البربر ثقافة ولغة خاصة لعائلة البربر المسماة سيوي، ويبلغ طولها حوالي 80 كم (50 ميل) و 20 كم (12) أميال) طويلة.

ونوه بأن الواحة تسمى واحة آمون رع، وتكمن شعبيتها في المقام الأول في موقعها القديم كموطن لعراقة آمون التي تعد بقاياها من المعالم السياحية الشهيرة.

ووصف التقرير الواحة بأن رؤيتها مع خصائصها الفريدة، ستكون أكثر من مجرد مغامرة لا تُنسى، لكن واحة سيوة ليست مجرد واحة أخرى.

وأشار التقرير، إلى أن واحة سيوة أحد كنوز مصر التي لم يتم تقديرها كثيرًا والتي يمكن للمرء أن يطفو على بحيرات مياهها دون عناء - دون أي دفع أو انزلاق، وما تشتهر به واحة سيوة من عوامل الجذب، حتى لو لم تكن بالفعل مدينة صاخبة مثل القاهرة، فإن عامل الجذب الرئيسي هنا هو حمامات وبحيرات الملح.