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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شقيقين فى سقوط سقف غرفة بعقار فى المنصورة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شقيقين بجروح وكسور إثر سقوط سقف غرفة بأعلى عقار مكون من 6 طوابق بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة، وجرى استخراج المصابين بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخلاء المبنى وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب المنصورة محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سقف غرفة أعلى سطح عقار كائن بشارع السكة الجديدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة  وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ومسئولى حي غرب المنصورة وجرى عمل كردون أمني حول العقار.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من أرضي وستة طوابق على مساحه ٧٠ متر تقريباً - مأهول بالسكان عدا الطابق السادس ملك "وصفى بركات زكى"، وسقوط سقف غرفة اعلی سطح العقار على مساحة ٤ متر X ٤ متر تقريباً" استئجار  كلًا من: هاني حسن احمد حسن 49 عامًا، نقاش مما أدى إلى سقوط جزء من سقف غرفة بالطابق السادس على مساحة "٣ متر × ٤ متر تقريباً" والمتواجدة اسفل الغرفة الأولى.

وتسبب الحادث في إصابة كلا من "مستأجر الغرفة"،  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقة "تامر" 48 عامًا، عامل، بجرح قطعي بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية من الغرفة و نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي.

بسؤال المصابين ايدا ذات المضمون، ولم يتهما احدا بالتسبب في ذلك.

بسؤال مندوب غرفة الأزمات والكوارث بحي غرب المنصورة، علل سبب ذلك لقدم العقار، وأضاف بأنه جاري عرضه على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وأوصى بإخلاء الطابق الخامس.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۳/٦٤١١ إداري  قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جروح كسور سقف غرفه عقار المنصورة

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